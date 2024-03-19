ضبط مخالفات تموينية خلال حملات مكبرة في البحيرة

⁦نفذت إدارة تموين مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، لضبط الأسعار في الأسواق أسفرت عن ضبط 11 مخالفة تموينية.

حملة تموينية في الرحمانية

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 30 عبوة زيت سيارات منتهية الصلاحية في أحد محلات بيع الزيوت وقطع الغيار، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 1000 كيلوجرام نخالة مجهولة المصدر بأحد محلات بيع الأعلاف، وتم عمل المحضر اللازم، وكذلك 20 عبوة أملاح معدنية بيطري مجهولة المصدر بأحد محلات بيع الأدوية البيطرية، و10 أجولة أسمنت مجهول المصدر في أحد محلات بيع مواد البناء، وتم عمل المحاضر اللازمة.

تحرير 11 محضرا تموينيا

كما تم تحرير 11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك لمحلات تجارية مختلفة ومحلات بيع مواد البناء، وتم عمل المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة، وفحص 3 شكاوى واردة للإدارة وتم عمل المحاضر اللازمة والرد على الجهات المعنية الواردة منها تلك الشكاوى.

كما تم تنفيذ 10 قرارات نيابة بالإعدام، وتم عمل محاضر إجراءات لكل منها وتسليمه لمركز الشرطه للقيد برقم أحوال والعرض على النيابة العامة.