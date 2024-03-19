حلا شيحة لـ«ع المسرح»: السوشيال ميديا تضخم الأشياء.. ولم أسيء لزملائي يوما

قالت الفنانة حلا شيحة، إنها لا تراهن أبدا على لحظة في حياتها ليست مؤمنة بها، ولكن ظروف حياتها قد تؤدي لأخذ اتجاه معين أو التفكير في شيء معين بناء على «لغبطة في ظروف الحياة ومبحبش أتكلم عنها لأنها مرحلة عدت في حياتي، بعض الأشياء أثرت فيا، وبالسلب بالتأكيد أكثر من الإيجاب ولكني بعدها قررت أقف مع نفسي وأحولها لإيجابية».

وأضافت «شيحة»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع على شاشة قناة «الحياة»: «أحيانا المحيطين بي لا يرون الاختلال في حياتي الذي أمر به ويتسبب لي في مشكلات لأن الناس في النهاية قد لا يرون سوى ظاهر حلا الفنانة فقط، والتي لا يجوز في عرفهم لها أن تخطئ».

خطأ في فهم التصريحات

وتابعت: «السبب في هذا الفهم الخاطئ لي ولتصريحاتي، هو أنهم لا يذهبون لأبعد ما يرون في الظاهر.. لا يرون ما خلف الستار وأني إنسان أعيش صراعات وأمر بأشياء كثيرة في حياتي فيها الصعب للغاية الذي يضطرني أن أقف وأخد خطوات مضطرة لفعلها».

واستطردت: «أحيانا في محطات بعينها في حياتنا نضطر لأن نقف ونأخذ قرارات بعينها ونتبناها وسط ظروف صعبة، وشطبي من النقابة والصراع الذي عشته وراءه أننا في زمن السوشيال ميديا الذي يضخم كل شيء»، «لو عملت حاجة قد كده تكبر قد كده»، «هناك الرافضين من الأساس لما أقوله، وهناك أيضا الكارهين، وفي زمننا وسط صراعات متعددة وتناقضات يعيشها الناس غصب عنك الأشياء تتضخم أكثر من حقيقتها لتبدو كبيرة»، «بيكبروا المواضيع أوي ووقت شطبي من النقابة هذا بالضبط ما حدث في الوقت ده».

حلا شيحة المسالمة

وأوضحت: «لم أقصد الإساءة أبدا.. ولم يخرج عني يوما ما في حياتي أي تصريح يضايق الغير، بل لم يحدث أي مشكلة بيني وبين زملائي في الماضي وطوال الوقت معروف عني أني مسالمة، ولست ممن ينتقدون الآخرين على الهواء وليست طبيعتي والتصريح الوحيد لم يكن لي».

وتابعت: «أنا أول من تضررت نفسيا قبل الناس وأكتر حد تضرر والموقف لم يكن سهلاً بالمرة وكما قلت أن بعض المواقف في الحياة تضطرنا إلى أن نصمت ونترك الأمور تسير كما هي».