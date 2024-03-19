الفنانة حلا شيحة: عملي كممثلة سبب الـ«سبوت» على حياتي الشخصية

قالت الفنانة حلا شيحة، إنها تتعرض للانتقادات والأقاويل طوال الوقت، بسبب حياتها التي تعيشها تحت الأضواء نظراً لشهرتها وعملها كفنانة وممثلة، وأي تصرف منها يكون عليه «سبوت».

وأضافت في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على قناة «الحياة»: «شهرتي السبب.. هي ما يتسبب في الكثير من الأقاويل حولي، ولكني أقابل فتيات في حياتي كن يرتدين الحجاب وقلعوه، وما مررت به أعتقد تلت اربع الستات مروا به، وبقابل بنات كتير بيقولوا لي إحنا كنا لابسين الحجاب وقلعنا».

وتابعت الفنانة حلا شيحة: «بس إحنا بيركزوا معانا أكتر في الحتة دي، وكمان موضوع الجواز.. اعرف أكتر مني بكتير.. أنا اتجوزت مرة واحدة لسنين طويلة وبعدها لما اتطلقت بسنة ونص اتجوزت تاني سنة ونص لأني ست في الآخر ومينفعش ست تفضل لوحدها».