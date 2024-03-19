ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 9.. نسرين تعبر عن شكوكها حول أكرم حسني

بدأت الحلقة 9 من مسلسل بابا جه، بنسرين أمين «ولاء» وزوجها أكرم حسني «هشام»، بدأت تتحدث إليه وتلمح له عن شكها فيه وعن طريقة عمله وغيابه عن المنزل، بعد أن عرفت أنه يتحدث إلى فريال يوسف القائمة بدور نهى الشيمي المذيعة، بعد أن التقت أحد أقاربها في الحلقة 8 وأعطى لها سجل مكالمات هشام.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 9

وفي المشهد التالي، جاء هشام في مهمة جديدة وفريدة من نوعها كأب للإيجار، أصبح في مهمة جديدة كأب لخالد الذي يقاربه في العمر، ولكن والده متوفي وكانت طلباته طفولية وغريبة.

وجد هشام نفسه وسط زحام من الطلبات من أحمد أمين، منها أن يتعلم ركوب الدراجات وأن يستخدم الجرس، وتعجب هشام من هذا الطلب ولكن قام بالمحاولة معه، وفي النهاية لم يتعلم ركوب الدراجة، وظل يسقط من الدراجة مرارًا وتكرارًا، ولكن أخذ مقود الدراجة وتعلم أن يستخدم جرس الدراجة.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 9

وبعد ذلك قال له هشام، ماذا كان سيفعل لك أبوك بعد ذلك، فقال له: «رز وملوخية»، فضحك هشام قائلًا: «بس كدا؟، سهلة أوي، عاوزها مع أرانب ولا فراخ ولا أي؟»، فقال له: «لا أنا مش جعان أنا عاوز أجوز رز وملوخية»، قال له هشام: «آه تهجين، بس غريب أوي الناتج اللي ممكن يطلع من حاجة زي كدا»، فصمت أحمد أمين قليلًا وقال: «نجوز العصفورين رز وملوخية».

وبالفعل قام هشام بعد ذلك وخالد بوضع العصفورين في القفص، ونفذا الطلب التالي الذي دار بينهما جدال كبير حوله، وهو عمل كوكتيل أغاني، وقام هشام بتجهيز الشريط لخالد، وسأله عن طلبه التالي فقال: «أبويا كان ممكن يعملي أكتر من كدا، يعني كان ممكن يعملي هوءة يا خالد، هوءة يا خوخة».

ولما طلب منه هشام أن يفهم معنى الهوءة فرفض خالد، فألح عليه هشام قائلًا: «يعني هي جت على دي وخايف تقولها»، فوجد هشام بعد ذلك أن الهوءة هو أن يقوم بمرجحة خالد ويقول له: «هوءة يا خالد، هوءة يا خوخة».

مسلسل بابا جه

وتتوالى أحدث بابا جه، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد على ولاء، وتتزايد شكوك ولاء حول هشام، ويستمر هشام في عمله، هل ستعرف ولاء حقيقة عمل هشام، وهل سيعلو هشام في نظر زوجته وابنته؟

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع في نفس وقت العرض على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً على قناة DMC.