4 نصائح تجعل الأب مؤثرا بحياة أبنائه.. متبقاش زي أكرم حسني في مسلسل بابا جه

يواجه بعض الأطفال في مسلسل بابا جه أزمة في حياتهم، تتجسد في عدم الشعور بالأمان والثقة، نتيجة إنشغال آبائهم بالعمل ليلا ونهارا، فليس لهم أدوارا مؤثرة في حياة أطفالهم، ما يؤدي إلى فجوة بينهم، لذا هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها ليصبح الأب مؤثرا في حياة أبنائه.

يقدم موقع everythingfordads بعض النصائح ليصبح الأب مؤثرا في حياة أبنائه:

التخلص من ضغوط العمل

يجب أن يتخلص الآباء من كل ضغوط العمل بمجرد ذهابهم إلى المنزل، فعليهم التفكير في أبنائهم وليس المشكلات التي يواجهونها، لأن التخلص من الضغوط تشكل نقطة البداية، للتقرب من الأبناء وتكوين صداقة معهم، ما يؤدي إلى تمهيد الطريق لتأمين المستقبل الذي يريده الآباء بالفعل.

الابتعاد عن التوتر

يجب أن يتعلم الآباء كيفية العيش دون التوتر المؤلم والقلق والإرهاق؟، من خلال التخلص من العادات والمواقف والأنماط السلبية الواعية واللاواعية التي تثيره، لأنها مجرد ضغوطات سامة يجب معالجتها وتفريغها عند حدوثها وإيقاف نوبات التوتر القاتلة، لكي تصبح علاقة الأب سليمة مع أبنائه.

خلق حياة إيجابية للأبناء

ينبغي على الآباء خلق تجربة حياة إيجابية لأبنائهم، من خلال تجربة أشياء جديدة، تقضي على الطاقة السلبية المكنونة داخل الأبناء، وتنشط الطاقة الإيجابية لديهم.

عدم معاقبة الأبناء بشدة

يجب أن تكون ردود الأفعال على قدر الفعل، لأن الآباء الذين يعاقبون أبنائهم بشدة، قد يؤثرن على أبنائهم بشكل سلبي، ويؤدي ذلك إلى حدوث فجوة كبيرة.

قصة مسلسل بابا جه

يسلط مسلسل بابا جه الضوء على إهمال الآباء لأبنائهم، مما يؤثر ذلك بشكل سلبي على الأطفال، ويجعلهم سلبيين في المجتمع، وهي المشكلة التي يواجهها أكرم حسني مع ابنته، إذ تعتبره شخصا بلا قيمة، وكذلك الطفلة ريم عبد القادر، التي تواجه مشكلة الإهمال من والدها، وتشعر بعدم وجوده في حياتها، لذا يقدم المسلسل معالجة درامية.

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، مع مجموعة من الفنانين أبرزهم نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي وشركة جوهر.