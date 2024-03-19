مسلسل محارب الحلقة التاسعة.. حسن الرداد يعود لأسرته في الصعيد ويقدم كفنه 

شهد مسلسل محارب الحلقة التاسعة، أحداث مثيرة، حيث طلب محارب «حسن الرداد» من محاميه أن يتواصل مع صديقه المصدي «محمود الليثي» في المكان الهارب فيه، وتم اللقاء بالفعل لكنه حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث هجم عليهم النمرود وانهال عليهم بالضرب، حتى دىي صوت سرينة الشرطة وهرب الجميع ولم يتبقى سوى «المصدي» الذي أبلغهم أنه تعرض لحادث سرقة.

مسلسل محارب الحلقة التاسعة

وخلال مسلسل محارب الحلقة التاسعة يهرب محارب إلى عائلته في الصعيد والذين يطاردوه بثأر على والده، وعندما يصل إليهم لا يقبلونه ويرفعون سلاحهم في وجهه للأخذ بثأر والدهم لكنه يقدم له كفنه واعتذاره ورغم عدم قبولهم الكفن والاعتذار وإصرارهم على قتله إلا أن صوت جدتم «سماء إبراهيم» يوقفهم عن قتل محارب وتقبل منه الكفن وتصلحه على أبناء عمومته وتعده بأن تقف بجانبه من أجل الحصول على حق والداته والنجاة من القضايا المتهم فيها ظلما، حيث لا تؤمن بالثأر.

شقيق محارب يعمل في تجارة المخدرات

وعلى جانب آخر من مسلسل محارب يعمل إبراهيم شيق محارب في تجارة المخدرات، بينما تختبئ إنجي خطيبة محارب «ناهد السباعي» في منزل أسرة محارب القاهرة، حيث يريد والدها تزوجها لعنتر لكنها لا ترغب في ذلك.

ويدلي رامي العزازي بشهادته في مقتل والده محمود العزازي «ماجد المصري» ومحاميه وصفي النجار «تامر عبدالمنعم»، حيث يهتم محارب بمحاولته قتله للأخذ بثأر والدته، مثلما أخبره المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» حتى لا يفلت محارب من تلك القضايا التي تحاصره.