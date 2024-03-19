موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 9 على قناة cbc اليوم

يُعاد عرض مسلسل محارب على قناة cbc اليوم 3 مرات في مواعيد مختلفة، فضلا عن إعادته على قناة cbc دراما 3 مرات أخرى، خاصة بعد الإقبال الكبير من المشاهدين على متابعته.

موعد عرض مسلسل محارب على قناة cbc اليوم

يعرض مسلسل محارب الحلقة 9 اليوم على قناة cbc اليوم، في الأوقات التالية:

- عرض مسلسل محارب الحلقة 9 اليوم الساعة 9 مساء.

- إعادة عرض مسلسل محارب الحلقة 9 للمرة الأولى الساعة 5:15 صباحًا.

- إعادة عرض مسلسل محارب الحلقة 9 للمرة الثانية 3:45 عصر غد الأربعاء.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل محارب

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل «محارب» هروبه من موقع الحادث الذي قتل فيه وصفي وعزازي حتى لا يُقبض عليه، وبعد أن عاينت الشرطة الحادث اكتشفت وجود الدراجة النارية المملوكة لـ«المصدي» الذى يقوم به الفنان محمود الليثي، صديق محارب، موجود في موقع الحادث، فيتم استدعاءه للتحقيق.