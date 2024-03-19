مسلسل محارب الحلقة 9.. شيخ يقنع والد «إنجي» بأنّها مسحورة

بعد رفض إنجي «ناهد السباعي» قرار والدها محمود البزاوي بتطليقها من «محارب» حسن الرداد، بعد تقدّم عنتر «حسني شتا» لخطبتها من والدها، ولكن بعد إصرارها على الرفض جاء والدها له بشيخ لاعتقاده بأنّها ضحية سحر وشعوذة، وينتظر المشاهدون الأحداث الجديدة في مسلسل محارب الحلقة 9، بطولة ناهد السباعي وحسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفقي.

مسلسل محارب الحلقة 9.. ناهد السباعي عليها «جن»

وبالفعل شهدت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل محارب، محاولات إنجي الاعتداء بالضرب على الشيخ الذي أحضره والدها لها، خاصة بعد أن قال الشيخ لوالدها إنّها مسحورة وعليها جن لن يخرج إلا بالضرب، ما سبب لوالدها حالة ذعر شديد فخرج من المنزل مع الشيخ، وتواصل الأحداث اليومية من مسلسل محارب الحلقة 9 يوميا على قنوات cbc.