يشهد مسلسل محارب الحلقة 9 تهمة جديدة تطارد حسن الرداد «عزيز»، بعد أن أتهمته الشرطة بقتل رجل الأعمال العزازي «ماجد المصري» ومحاميه وصفي «تامر عبد المنعم»، أثناء محاولة إتمام الصلح بينهما.

مسلسل محارب الحلقة 9.. تهمة جديدة تطارد حسن الرداد

تتواصل الأحداث السريعة في مسلسل محارب الحلقة 9، بعد أن قام رامي باتهام محارب علنا عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، ما جعل قضية محارب وقتله لرجل الأعمال العزازي قضية رأي عام، وأصبح مطاردا من الجميع في سبيل محاولات إثبات براءته، وهذا ما ستسفر عنه الأحداث المقبلة من مسلسل محارب، الذى يعرض يوميا بشكل حصري على شبكة قنوات سي بي سي، وسي بي سي دراما فى مواعيد عرض مختلفة.