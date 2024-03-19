تعرض قناة سي بي سي دراما مسلسلات رمضان 2024 في المواعيد المحددة سلفا في خريطتها البرامجية على مدار اليوم، خاصة بعد أن جذبت القناة اهتمام ملايين المشاهدين لمتابعة مسلسلاتها خلال رمضان، مثل مسار إجباري وصدفة، ومحارب، الذي جذب اهتمام المشاهدين بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها حلقة أمس، وبدأت بإعلان وفاة رجال الأعمال العزازي، والمحامي وصفي، لذا فالمشاهد بانتظار إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي دراما الحلقة 9.

موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 9 على سي بي سي دراما اليوم

وعن موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي دراما الحلقة 9، وفقا لخريطة القناة في الأوقات التالية.

- عرض الحلقة 9 في المرة الأولى من مسلسل محارب الساعة 10:30 مساءً اليوم.

- عرض الحلقة 9 في المرة الثانية من مسلسل محارب الساعة 1:30 صباحا.

- تُعرض الحلقة 9 في المرة الثالثة من مسلسل محارب الساعة 9 صباح الغد.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل محارب

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل «محارب» اتهام محارب بقتل المحامي وصفي ورجل الأعمال العزازي، خاصة بعد أن استغل رامي ابن العزازي الحدث وأعلنه للقنوات الفضائية وعبر منصات السوشيال ميديا، ما حول الحادث إلى قضية رأي عام.