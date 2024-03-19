ملخص حلقة 9 مسلسل الحشاشين.. جيش ملك شاه يهجم على قلعة حسن الصباح

يبعث حسن الصباح رسالة جديدة إلى السلطان ملك شاه بعد فوزه في الحرب على مملكة جورجيا، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، بعد ما يقوم بقتل مضحك السلطان وصديقه المقرب ويضع في الخنجر الذي قتله به رسالة: «من حسن الصباح إلى السلطان ملك شاه قتلنا مضحك الملك ونديمه.. ليعلم أن آوان الضحك فات وأن أوان الجد.. إنّ رفعت الظلم وأبعدت عن الناس شر نظّام الملك فالعهد بيننا موصول».

ويطلب السلطان ملك شاه من نظّام الملك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، أن يقوم بتجهيز حملة تأتي بحسن الصباح وأتباعه تحت أقدام السلطان.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يستفز السلطان ملك شاه

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يستعد لجهوم ملك شاه

وعلى الجانب الآخر، يجلس حسن الصباح في غرفته يُجري تجارب على نبات السحر الذى أتى به زيد ابن سيحون، في مسلسل الحشاشين الحلقة 9، قبل أن يأتي ليحذره أن جيش ملك شاه أصبح على مسيرة ليلة واحدة من القلعة.