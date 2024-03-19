مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. رسالة تهديد من ملك شاه وحسن الصباح يرد بذكاء

حالة من الغضب الشديد تصيب السلطان السلجوقي ملك شاه «إسلام جمال» بعد ما تصله أخبار استيلاء حسن الصباح «كريم عبد العزيز» على قلعة آلموت، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، ويوجه اللوم لوزيره نظام الملك الذي يعتبره مسؤولًا عن ما وصل إليه الصباح بعد ما هرب من سجن الوزير قبل ليلة واحدة من قطع رأسه.

يطلب نظام الملك من السلطان أن يذهب على رأس مجموعة صغيرة من الجنود ليقتله في قلعته، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، ليرد عليه السلطان: «مقدرتش عليه وهو سجين في سجنك.. هتقدر عليه وهو صاحب قلعة بينك وبينها آلاف الأميال»، ولكن يعده الوزير أنّه إذا لم يستطيع القضاء على حسن الصباح سوف يرسل له رأسه مقطوعة تكفيرا عن ذنبه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. غضب ملك شاه من سيطرة حسن الصباح على قلعة آلموت

ولكن يقرر السلطات التفاوض مع حسن الصباح ليكسبه في صفه كفارس للدولة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، وذلك بسبب خطورة الموقع الذي اختاره حسن الصباح لنفسه في منطقة قريبة من أعداء السلطنة، «مش عايز أشغل نفسي بحرب معاه عايز أديله وقت وفرصة إما يرتجع وأكسبه كفارس تابع للدولة أو أكسب وقت، وبعدها أتفرغ بنفسي للقضاء عليه وعلى دولته ليوم الدين».

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يرد على رسالة السلطان السلجوقي

وبكتب السطان رسالة موجهة إلى حسن الصباح يهدده فيها أما بالتراجع عن ما يفعله أو ستجون جيوش السلطان في مواجهته، ويرد حسن الصباح على رسالته بذكاء يؤكد فيها ولاءه للدولة ولكنه ضد نظام الملك.