مصطفى عمار: أعمال «المتحدة» قوية.. والأخبار العالمية تناولت «الحشاشين»

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إنّ دراما رمضان المصرية تحتل اهتمامًا كبيرًا لدى عشّاق المسلسلات في الوطن العربي وفي العالم إذ إنّ كل قنوات الأخبار المصرية والعالمية رصدت مسلسل الحشاشين، موضحًا: «أعمال كثيرة تعرض على شاشات المتحدة تحقق نسب المشاهدة تتجاوز الملايين، والكلام كله على مسلسل الحشاشين».

وأضاف عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع على قناة «أون سبورت إف إم»: «في مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية تربط لنا ما حدث في مصر بعد 2011 وما حدث في القرن 11 عندما فكر حسن الصباح في تأسيس جماعته المتطرفة واختلفت الأقوال حول سبب تسميتهم بالحشاشين، إما قتلهم وحشّ أمراء وخلفاء كثر أو استخدام الحشيش حتى يسيطر الصباح عليهم».

أعمال الشركة المتحدة قوية

وتابع: «أعمال الشركة المتحدة قوية جدًا واستطاعت حصد إشادات كبيرة جدا، وكل قنوات الأخبار المصرية والعالمية رصدت مسلسل الحشاشين بتقارير مصورة ومكتوبة، باعتباره مسلسل يثير حالة من الدهشة والإعجاب».

وأكد أنّه بالنسبة إلى عنصر الموسيقى التصويرية، فمصر هي الأولى في المنطقة التي صنعت تترا للمسلسل، حيث تمنح الأعمال المزيد من التوجه، وسيكون ضيفي الكاتب الصحفي والناقد الموسيقي محمود فوزي السيد».