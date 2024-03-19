مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يهدد نظام الملك بالاغتيال

يقرر حسن الصباح (كريم عبد العزيز) توجيه رسالة إلى وزير الدولة السلجوقية وصديقه القديم نظام الملك (فتحي عبدالوهاب)، انتقاما منه بعد سجنه والحكم عليه بقطع الرأس قبل أن ينجح في الهروب من السجن ومدينة أصفهان، ويقع اختيار الصباح على أحد رجاله ليقوم بتلك المهمة الصعبة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9.

يذهب زيد ابن سيحون (أحمد عيد) في مسلسل الحشاشين الحلقة 9، إلى أحد الشباب المتميزين في القلعة ويخبره أن الإمام حسن الصباح اختاره لتلك المهمة، ومارس عليه آلاعيب نفسية حتى يقنعه بمدى قدسية المهمة التي سيقوم بها: «مولانا بيقولك إنك صاحب مكانة ومكان.. وكلما هانت عليك روحك كل ما كانت مكانتك أعلى وأغلى».

مسلسل الحشاشين الحلقة 9

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. نظام الملك يشعل النار في جثة تابع حسن الصباح

ويتسلل الشاب إلى مقر إقامة الوزير نظام الملك بعد تنكره ويقوم يقتل الحرس الخاص للوزير، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، ويترك له رسالة فوق جثة أحد الحرس: «من حسن الصباح قاطع طريق الباطل إلى الطوسي نظام الملك خائن العهود.. لم يعد بيني وبين روحك سوى باب ديوانك.. فاحذرني»، وهو الأمر الذي يشعل غضب نظام الملك.

ويطلب نظام الملك من حراسه إشعال النار في جثة تابع حسن الصباح في شوارع أصفهان أمام العوام، ليكون عبرة لأي شخص الباطنيين يتعدى على هيبة الدولة.