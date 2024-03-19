مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. سوزان نجم الدين تحول الجواري إلى حور عين

ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، حيث تؤدي شخصية إلينار، والتي يذهب إليها زيد ابن سيحون (أحمد عين) بتوجيه من حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، لتقوم بمهمتها وهي الاهتمام بزينة الجواري الموجودات في القلعة، ليكن حوريات في الشكل والكلام على حد تعبيره، ويخبرها أن هذا الأمر سري وحال إفشائه سيكون مصيرها النار.

تدخل إلينار إلى غرفة الجواري ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، والتي تتواجد بداخلها نورهان (سارة الشامي) وناظ (نور إيهاب)، بجانب عدد من الجواري الأخريات، وتخبرهما أن طاعتها فوق كل شيء، والموت هو مصير أي جارية تقرر مخالفة أوامرها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يبدأ تأسيس جنته

ويطلب حسن الصباح من أتباعه ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، أن يقوموا بالاعتناء بالغابة الموجودة في القلعة وتهذيبها بشكل جميل، وإحضار جواري إلى القلعة، إضافة إلى سيدة تكون مسؤولة عن تحويلهن إلى حوريات من الجنة على حد تعبيره، ليبدأ تأسيس الجنة التي يستخدمها في التأثير على أتباعه.