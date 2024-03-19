وزير الأوقاف خلال الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان: محتكر السلع ملعون

بدأت احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، عقب صلاة التراويح اليوم بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وزير الأوقاف يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

وبدأ الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم للشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ووجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973م، مؤكدًا أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن؛ تاريخ مشرف وحاضر عظيم.

وأكد وزير الأوقاف، أن الرئيس السيسي دائما يؤكد أهمية إعداد جيش قوي، وكانت رؤية صائبة نظرا لأن ما يحيط بنا يؤكد أن كل إعداد وقت السلم يجنبك الحرب لأنك تردع العدو.

وأوضح أن الإعداد والتخطيط الجيد مهم، مشددا على ضرورة الالتفاف حول القيادة الرشيدة لحماية بلادنا، مؤكدا أن الإيمان الحقيقي هو الذي يحقق النصر، محذرا من الغش، والاحتكار واستغلال حاجة الناس، مشيرا إلى أن من يحتكر السلع والدواء معلون ويحتقره الله يوم القيامه، ومن جمع الحلال على الحرام يبعثره، مؤكدا ضرورة إخراج الزكاة والصدقات، والإحساس بالفقراء والمحتاجين.

الدول العظيمة هي التي تعنى بتاريخها

واختتم: «نحيي أرواح الشهداء من أبطال القوات المسلحة وتحية لكل من سهر للحافظ على الوطن، والدول العظيمة هي التي تعنى بتاريخها وتاريخ أبطالها، فخالص التهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة بهذه الذكرى العظيمة المشرفة في تاريخنا الوطني، سائلًا الله العلي العظيم أن يتغمد شهداء العاشر من رمضان وشهداء الوطن أجمعين بواسع رحمته، وأن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا، سخاء رخاء إلى يوم الدين».