رحيل زعتر أشهر قهوجي في مصر.. 5 معلومات عن محمود الشاذلي نجم ليالي الحلمية

رغم مشاركته في نحو 45 عملاً فنيًا، فإن دوره كـ«قهوجي» في مسلسل ليالي الحلمية، هو ما أحدث صورة ذهنية مع الجمهور، وجعل الجمهور يشعر بحالة من الحزن بعد إعلان الفنان أحمد صادق، وفاة الفنان محمود الشاذلي الشهير بشخصية «زعتر» القهوجي بمسلسل ليالي الحلمية.

التقرير التالي يتضمن أبرز المعلومات عن الفنان محمود الشاذلي، الذي ترك الريف متجهًا للقاهرة رغبة في المجد والشهرة:

معلومات عن محمود الشاذلي

ولد عام 1940 بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ وعمل موظفًا في وزارة الصحة عشق الأعمال الفنية منذ بداية السبعينيات وحصل على جوائز مسرحية بمحافظة كفر الشيخ الكاتب أسامة أنور عكاشة استعان به في عدة أعمال تليفزيونية مثل الحصار، وريش على ما فيش، والفارس الأخير، وطيور الصيف، وأبواب المدينة، وقال البحر، وأدرك شهريار الصباح، والشهد والدموع، ورحلة السيد أبو العلا البشري، ودور زعتر القهوجي في ليالي الحلمية، وعدة أعمال فنية أخرى من تأليف الكاتب الراحل أصيب بجلطة في المخ وعاش آخر أيام حياته في شارع مسجد الرحمة بمنطقة العزبة الجديدة بمحافظة الشيخ ابتعد عن الفن منذ عام 2012، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل الليل

بداية مشوار محمود الشاذلي الفني

الاسم الكامل هو محمود متولي متولي الشاذلي، وبدأ مشوراه الفني من خلال فرقة كفر الشيخ المسرحية، وبرز دوره وقتها وحصل على عدة جوائز آنذاك، ليرحل «زعتر» أشهر قهوجي في مصر، عن عمر يناهز 84 عامًأ.

وأعلن الفنان أحمد صادق وفاته عبر فيسبوك قائلاً: «البقاء لله محمود الشاذلي في ذمة الله، إلى لقاء في عالم أرحب نسألكم الدعاء».