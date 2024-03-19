وفاة الفنان محمود الشاذلي نجم مسلسلي ليالي الحلمية والوسية

أعلن الفنان أحمد صادق، وفاة الفنان محمود الشاذلي، عبر منشور له على حسابه بـ«فيسبوك»، قائلاً: «البقاء لله محمود الشاذلي في ذمة الله، إلى لقاء في عالم أرحب نسألكم الدعاء».

وفاة الفنان محمود الشاذلي

ولم يتم الإعلان عن موعد الجنازة أو عزاء الراحل محمود الشاذلي حتى الآن.

آخر أعمال الفنان محمود الشاذلي

وكان آخر أعمال الفنان محمود الشاذلي مشاركته في مسلسل ابن ليل عام 2012، كما شارك في عدة أعمال مهمة بينها الإمام الغزالي، كيد النسا، الحاوي، خالتي صفية والدير، أرابيسك، ضمير أبلة حكمت، ألف ليلة وليلة، ليالي الحلمية، الوسية، وغيرها من الأعمال الدرامية الخالدة في ذاكرة الدراما المصرية.