10 معلومات عن الفنان محمود الشاذلي.. جلطة في المخ سبب وفاته

رحل الفنان محمود الشاذلي في صمت بعد رحلة معاناة مع المرض وجلطة في المخ، الشاذلي له عدد من الأعمال السينمائية والدرامية مع كبار نجوم الفن التي أثرت الحياة الفنية في مصر وتركت بصمة قوية مع الجمهور بمختلف الأجيال، وفي السطور التالية نكشف أبرز 10 معلومات عن الفنان الراحل محمود الشاذلي.

اسمه بالكامل محمود متولي متولي الشاذلي وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ في عام 1940 وكان يعمل موظفا بوزارة الصحة المصرية.

بدأ مشوراه الفني من خلال فرقة كفر الشيخ المسرحية وقدم خلالها العديد من العروض المسرحية المميزة وحصل بها على الجوائز.

اشتهر بتجسيد أدوار الطبقة الكادحة من خلال أعماله الفنية.

شارك الفنان محمود الشاذلي في بطولة مسلسل ليالي الحلمية من خلال دور زعتر صبي قهوة الحلمية مع المخرج اسماعيل عبد الحافظ، والكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

شارك عام 1991 بمسلسل ضمير أبلة حكمت مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

في عام 1994 قدم مسلسل أرابيسك مع الفنان صلاح السعدنى والمخرج جمال عبدالحميد.

الشاذي في مسلسل خالتي صفية والدير

كما شارك في مسلسل خالتي صفية والدير عام 1996 مع الفنان القدير حمدي غيث.

في عام 1997 تعاون مع الفنان فاروق الفيشاوي في بطولة مسلسل الحاوي، وغيرها من الأعمال الدرامية المميزة.

آخر أعمال الفنان الراحل محمود الشاذلي

كان آخر مشاركة للفنان الراحل محمود الشاذلي بالتمثيل عام 2012 من خلال مسلسل الليل، وأصيب في آخر 10 سنوات من حياته بجلطة في المخ كان لها تأثير كبير على صحته وحركته.

ابتعد عن التمثيل منذ عام 2019 وقرر أن يستقر وينتقل للحياة مع أسرته في محافظة كفر الشيخ، التي شهدت مثواه الأخير.