موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الراحل محمود الشاذلي

رحل عن عالمنا الفنان محمود الشاذلي، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعدما أعلن الفنان أحمد صادق، عبر حسابه الرسمي على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد ومكان عزاء الراحل محمود الشاذلي

وأوضح الفنان أحمد صادق فى تصريحات خاصة لـ الوطن، أن ابن شقيقه هو من أبلغه بخبر الوفاة، ومن المقرر أن تتم صلاة الجنازة حاليًا فى بلدته بكفر الشيخ، على أن يتم العزاء غدًا الأربعاء هناك أيضًا، مشيرًا إلى أنّه ابتعد عن العمل الفني منذ 5 سنوات ولم تكن له صلة بالعديد من الوسط الفني حاليًا، ولذلك سيقام العزاء فى بلدته مع أهله.

أبرز أعمال الراحل محمود الشاذلي

وشارك الفنان الراحل محمود الشاذلي بعدد كبير من الأعمال الدرامية الخالدة فى ذاكرة الدراما المصرية مثل مسلسل الوسية، خالتي صفية والدير، ليالي الحلمية وغيرها.