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دراما المتحدة

سبب وفاة الفنان محمود الشاذلي عقب رحيله اليوم.. عاجل

كتب:

أميرة عزالدين
08:34 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
سبب وفاة الفنان محمود الشاذلي عقب رحيله اليوم.. عاجل

أعلن الفنان أحمد صادق وفاة الفنان محمود الشاذلي عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح أحمد صادق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان الراحل محمود الشاذلي كان يعاني من جلطة في المخ منذ 10 سنوات، ويعيش في بلدته بكفر الشيخ منذ 5 سنوات، وانعزل عن العمل الفني، لأن الجلطة أثرت سلبًا على بعض أعضاء جسده مثل يديه وقدميه.

أهم أعمال محمود الشاذلي

وأضاف أن نقابة المهن التمثيلية كانت توصل للراحل محمود الشاذلي معاشه بكل دوري ولم يقصر معه أحد من النقابة ولكنه قدره، لافتًا إلي أنه من أهم الممثلين فى جيل التسعينيات وشارك بعدة أدوار هامة من بينها مسلسل ليالي الحلمية بأجزائه.

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