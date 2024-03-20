مسلسل بابا جه الحلقة 10.. هل ستكشف نسرين أمين حقيقة عمل أكرم حسني؟

يستمر «هشام» أكرم حسني في مسلسل بابا جه الحلقة 10، في وقوعه ضمن دائرة الشكوك عند «ولاء» زوجته نسرين أمين، حيث بدأت تشك من الحلقة 6 أنه يعمل بوظيفة أخرى غير التوصيل، وفي الحلقة 8 علمت بعد مساعدة أحد أقاربها وصل إلى سجل مكالمات هشام أنه يحادث المذيعة نهى الشيمي.

وحاولت في الحلقة 9 أن تحاوره حول عمله، وأن توقعه في الكلام، وأن تبرز له شكّها فيه بشكل كبير، فهل ستكتشف ولاء عمل هشام كأب للإيجار؟ وهل ثبت شكها فيه أنه يخونها؟

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

يُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

طاقم عمل مسلسل بابا جه

ويشارك في مسلسل بابا جه باقة من ألمع نجوم الكوميديا، على رأسهم أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، فريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

مسلسل بابا جه

المسلسل من الدراما التي سيتم عرضها على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان، وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول تعامل الآباء مع الأبناء ويعتمد على الكوميديا لمعالجة الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبنائهم.