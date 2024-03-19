مسلسل بابا جه الحلقة 9.. أكرم حسني أبا للإيجار لأحمد أمين

بدأ مسلسل بابا جه الحلقة 9 بمهمة جديدة لهشام «أكرم حسني» كأب للإيجار، حيث وجد نفسه أبًا لـ «خالد» الفنان أحمد أمين الذي يعتبر في نفس سنه تقريبًا قام بتأجيره ليكون له أبًا.

مسلسل بابا جه الحلقة 9

وجد هشام نفسه وسط زحام من الطلبات من خالد، منها أن يتعلم ركوب الدراجات وأن يقوم باستخدام الجرس، وتعجب هشام من هذا الطلب ولكن قام بمحاولة تعليمه، وفي النهاية لم يتعلم ركوب الدراجة ولكن أخذ مقود الدراجة وتعلم أن يستخدم جرس الدراجة.

وبعد ذلك طلب خالد من هشام أن يقوم بتزويج العصفورين: «رز وملوخية»، وأن يقوم بإعداد شريط كوكتيل من الأغاني القديمة، ودار جدل فيما بينهم عن الترتيب الأفضل لهذا الكوكتيل، ولكن قام هشام بما يراه الأنسب بعدما أعجبت فكرة هشام خالد وقام بتنفيذها.

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

موعد عرض مسلسل بابا جه

ويُعرض مسلسل بابا جه، على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، والإعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، والساعة الثامنة والربع صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.