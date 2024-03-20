تراجع كبير في سعر الفراخ البيضاء اليوم.. اعرف بكام

سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا كبيرا بقيمة 6 جنيهات في الكيلو، إذ بلغ سعر الدواجن البيضاء للمستهلك نحو 120 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار، أمس، 126 جنيهًا للمستهلك بحسب بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 20-3-2024 في المزرعة والأسواق أي للمستهلك، وهي كالتالي وفق المعلن من بورصة الدواجن:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء في المزرعة ما بين 98 وحتى 102 جنيه بينما 120 للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو ما بين 117 وحتى 122 جنيهًا في المزرعة و135 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل سعر البانيه ما بين 192 وحتى 200 جنيه.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 115 جنيهات حتى 123 جنيها.

سعر كيلو صدور الدجاج سجل سعر صدور الدجاج ما بين 138 وحتى 150 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البط البلدي: تراوح من 127 جنيهًا وحتى 134 جنيهًا.