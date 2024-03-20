مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. روجينا تنتقم وملك تقع فريسة الذهب

انتهت الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي عندما دخلت روجينا التي تقوم بدور نصرة، على اختها رحمة، التي كانت ضمن العصابة التي شهدت ضدها زورا وتسببت في دخولها السجن، أثناء تنازلها عن الأتليه لها، وبذلك تمكنت نصرة من الانتقام من أهم ظالميها، ولا زالت تأخذ حقها منهم واحدا تلو الآخر.

مسلسل سر إلهي الحلقة 9

وقد أتمت الحلقة 9 من مسلسل سر إلهي هذا المشهد الذي حقق انتصارا أوليا لنصرة على أبرز خصومها، ثم انتقل المشهد حيث مخزن العم رزق صديق والد نصرة، في اللحظة التي دخل فيها عزمي إلى المخزن ليتفاجأ بهرب عزيز وقيامه بخطف ابنته ملك.

في تلك الأثناء اتصل رزق بنصرة، وأخبرها خبر خطف ملك، فهرعت إليه مسرعة صحبة يحيى، وأظهر العم رزق أسفه وندمه على ما يحدث، وقال لهما إنه لم يرتح لهذا الأمر منذ البداية، ولكن نصرة أقسمت على أن ترجع إليهم ملك.

ينتقل بنا المشهد إلى شاهيناز «مي سليم» عندما أتى إليها شريف يطلب يد أختها حلا للزواج، ولكنها تستهزئ به، وترفض ذلك بشده، وتأمره ألا يخبر حلا بأنها رفضته، بل يقول له إنه هو من لا يرغب في الزواج منها، وذلك لأن حلا تحبه، فأرادت شاهيناز بذلك أن يكون الأمر مرفوضا دون أن تظهر هي في الصورة.