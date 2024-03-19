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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة

كتب:

رحاب عبدالراضي
03:00 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

انتقام نصرة من أشقائها هو الحدث الأكبر الذي ينتظره متابعي مسلسل سر إلهي، منذ بدايته بعدما أعد أشقائها خطة مع شاهيناز وزوجها سراج، للشهادة الزور ضدها ليتمّ اتهماها في قضية قتل، إذ يحرص المشاهدون على متابعة المسلسل في الأوقات التي تناسبهم، لذا يهتمون بمعرفة موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة.

 ماذا ستفعل نصرة في مسلسل سر إلهي؟

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة لمتابعة ومعرفة ماذا ستفعل نصرة التي تؤدي دورها الفنانة روجينا في رحلة الانتقام.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة

يأتي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويتمّ عرض الإعادة الأولى من مسلسل سر إلهي في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

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موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة على قناة سي بي سي اليوم
بقلم رحاب عبدالراضي