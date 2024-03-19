مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة.. هل ستكتفي نصرة بالأتيليه؟

من المتوقع أن يشهد مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة باقي رحلة نصرة للانتقام ممن ظلمها وشهد عليها زورا وتسبب في دخولها السجن والحكم عليها بالحبس لمدة 7 سنوات، إذ بدأت نصرة في الانتقام بالحصول على الأتيليه الخاص بشقيقتها رحمة.

لكن هل سيشهد مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة تكملة رحلة نصرة الانتقامية التي تؤدي دورها الفنانة روجينا من أجل الحصول على حقها؟ أم ستكتفي بحصولها على الأتيليه الخاص بشقيقتها رحمة والتي تؤدي دورها الفنانة نهي عابدين، بعد أن أجبرتها عن طريق وسيط على التنازل عن الأتيليه حتى لا يتمّ فضحها بصور خاصة أو بعقد زواجها من سراج المتزوج من شاهيناز في المسلسل.

مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة

واستطاعت نصرة في الحلقة السابقة من المسلسل الاستعانة بشخص ليكي يتفاوض مع رحمة ويهددها ويبتذها مقابل ألا يفضحها، وذلك مقابل التنازل عن الأتيليه، وهو ما حدث بالفعل، وتستمر الأحداث لنرى ماذا سيحدث في مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة التي ستعرض الليلة.