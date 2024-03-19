«هل شمت أبوجبل في مصطفى شوبير؟».. تفاصيل ما حدث خلال مباراة البنك الأهلي

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّه لا يعتقد أن محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي «شمت» في ابنه مصطفى شوبير بعد فوز فريقه على الأهلي بأربعة أهداف.

وأضاف شوبير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور، أن أبوجبل فرح بالفوز على الأهلي، وهذا طبيعي في عالم الرياضة لكنه لم يشمت في مصطفى شوبير: «أبوجبل بيلعب وعاوز يكسب، فكسب وفرحته كانت طاغية لأن البنك الأهلي فاز على النادي الأهلي لأول مرة في التاريخ، ده كان لازم يطير من الفرحة».

وتابع الإعلامي الرياضي: «أبو جبل كان فرحان لفرقته مش شمتان في مصطفى»، نافيا في الوقت ذاته ما يتردد في بعض الأوساط بأنه أفسد أكثر من صفقة تعاقد مع حراس مرمى من جانب النادي الأهلي حتى يلعب ابنه مصطفى أساسيا: «هو النادي الأهلي حد ممكن يديره بالطريقة دي أيا كان مين؟! ده لو السماء انطبقت على الأرض مش هيحصل، الكلام الفارغ ده ميحصلش في الأهلي».