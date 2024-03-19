أحمد شوبير: رضا عبدالعال دخل الإعلام بأسلوب خالف تعرف

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّ علاقته جيدة برضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، موضحًا: «رضا دخل الإعلام بأسلوب خالف تعرف، هي دي طريقته ونقده وتحليله، مفيش مدرب أو لاعب أو فريق بيعجبه، ودي واكلة مع بعض الناس».

وأضاف شوبير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور: «لست موافقا على هذا المبدأ في الإعلام وأنا مش بتاع تريندات ولا الكلام ده، إحنا بنطلع تريندات من غير حاجة، لأن التريند بالأخبار الصحيحة والقضية الجيدة والانفرادات».

وحول علاقته بالتوأم حسام وإبراهيم حسن، أوضح أن هذا الأمر ربما يكون سببه أسلوبه، مشددًا على أنه لن يغير أسلوبه في الأمر مهما حدث: «لي أسلوب في شغلي، أعتمد على الخبر والنقد ولن أغير أسلوبي تحت أي ظرف من الظروف، وأنا دوري أن انتقد أيضا، وحسام يغضب من النقد بعض الشيء ويشعر بأن الإعلام يظلمه، طبيعته أنه لا يحب الانتقاد ولا الخسارة، وهذا تكوين حياته، وأرى أنه الاختيار الأفضل للمنتخب الوطني».