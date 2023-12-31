عاجل.. الأهلي يعلن تعاقده مع صفقتين خلال ساعات.. «شوبير» يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن أخر التطورات في ملف صفقات الأهلي الجديدة، بالميركاتو الشتوي، يناير 2024.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «الأهلي يستعد خلال ساعات أو أيام قليلة جدا للإعلان عن صفقتين قويتين».

وأوضح: «الأهلي سيعلن عن صفقة خلال ساعات وبعدها مباشرة سيقوم بالإعلان عن الصفقة الثانية والأمور تتم بهدوء داخل النادي».

وأضاف حارس الأهلي السابق: «الصفقة الأولى انتهت كل إجراءتها، والرتوش الأخيرة يتم وضعها خلال حديثي الآن، وقد يوجد خلافات ورتوش بسيطة فقط يتم الانتهاء منها لكن الصفقة انتهت والإعلان عنها سيكون خلال ساعات قليلة جدًا».

وشدد: «بعد الإعلان عن الصفقة الأولى سيقوم الأهلي بالإعلان بعدها مباشرة عن اللصفقة الثانية، والثنائي يحق لهم اللعب محليًا دون قيدهما في قائمة الأجانب».

جدير بالذكر أن الوطن سبورت قد أكد بإتمام الأهلي لصفقة عمر كمال عبدالواحد، لاعب نادي مودرن فيوتشر، بجانب دخول النادي في مفاوضات جادة وقوية مع وسام أبو علي، اللاعب الفلسطيني في صفوف نادي سيريس الدنماركي.