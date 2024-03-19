أحمد شوبير: لست مسؤولا عن فشل صفقة أبو جبل مع الأهلي

رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على اتهامه بأنه «خلص على أبو جبل» حارس مرمى البنك الأهلي بدعوى أنه أفشل انتقاله إلى الأهلي.

شوبير ينفي تسببه في إفشال صفقة أبو جبل

وقال شوبير في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور: «هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، لم أقل بأنه حارس مرمى سيئ أو أنه لن يضيف للأهلي، ولم أقل إنه عامل مشاكل مع الأهلي».

شوبير ينفي خلاف أبوجبل والشناوي

وتابع: «مقلتش إن فيه خناقة بينه وبين الشناوي، وقلت إن الشناوي مبيرتحش لأبو جبل، وهذا الأمر أردده 1000 مرة، وهذا الأمر دوري وشغلتي، هذا خبر وليس استنتاجا، أما عن كهربا، فهذا اللاعب هو الذي أخبره بموعد تمرينه في الأهلي في حالة إتمام الصفقة».