محمد رضوان وحسن العدل في عزاء فاروق عيطة

حرص كل من حسن العدل ومحمد محمود ومحمد رضوان على حضور عزاء الفنان القدير فاروق عيطة، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.

ورحل عن عالمنا فاروق عيطة أول أمس عن عمر ناهز 80 عامًا، وذلك بعد أن قدّم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية على مدار مسيرة ممتدة منذ تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، ما بين الدراما التلفزيونية والمسرح، التي وصل عددها إلى 45 عملا.

أهم أعمال فاروق عيطة

ومن أهم أعمال فاروق عيطة التليفزيونية مسلسل «أفواه وأرانب»، و«العائلة»، و«بشرة سارة»، ومن أعماله المسرحية «الملك لير»، و«الأميرة والصعلوك»، إضافة إلى مشاركته في فيلم «الطريق إلى إيلات».