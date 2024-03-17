رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعى الفنان الراحل فاروق عيطة

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان فاروق عيطة، الذي وافته المنية فجر اليوم.

معلومات عن فاروق عيطة

يذكر أنّ الفنان فاروق عيطة من مواليد محافظة دمياط، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان عضوا فاعلا بالمسرح القومي المصري، بدأ نشاطه الفني في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، ووصل عدد أعمال إلى 45 عملا فنيا.

ومن آهم أعماله التليفزيونية مسلسل «أفواه وأرانب»، و«العائلة»، و«بشرة سارة»، ومن أعماله المسرحية «الملك لير»، و«الأميرة والصعلوك»، إضافة إلى مشاركته في فيلم «الطريق إلى إيلات».

ورحل فاروق عيطة، عن عمر ناهز 80 عاما، وحددت العائلة موعد ومكان الجنازة التي تقام بعد ظهر اليوم في مسجد السلام بمدينة نصر.