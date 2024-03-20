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دراما المتحدة

متى يلتزم الزوج بدفع مصروفات المدارس الخاصة لأولاده؟ قانوني يجيب

كتب:

محمد عيسى
06:20 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

بعد انتهاء رابطة العلاقة الزوجية، تلجأ الزوجة غالباً إلى الضغط على الزوج مالياً، فبالاضافة إلى نفقة الصغار الشخصية والمكسن وغيرها من أنواع النفقات ونرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني، متى يلتزم الزوج بدفع مصرفات المدارس الخاصة لأولاده.

وقال عمرو عبد السلام المحام بالنقض والدستورية العليا، إن الزوج ملتزم فقط بدفع مصروفات المدارس الخاصة إذا كان الزوج بنفسه هو من قدم لأولاده بهذه المدارس أو هو وزوجته قبل انفصالهما.

حق الولاية التعليمية 

وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون أعطى الزوجة الحق في الولاية التعليمية بعد الطلاق حتى لايهدر الأب حق الأولاد في التعليم، بأن ينقلهم إلى مدارس أقل في المستوى التعليمي، وأيضا حتى لا ترهق المطلقة زوجها ماليا إذا كان لايستطيع دفع مصروفات المدارس الخاصة إذا كانوا في مدارس حكومية قبل الطلاق. 

الطفل لم يتلحق بالمدرسة 

واستكمل المحام، أنه إذا كان الطفل لا زال صغيراً لم يلتحق بالمدرسة والأم هي التي اختارات المدرسة الخاصة، فإن القاضي يرفض دعوى المصروفات إذا كانت أكبر من دخل الزوج، ويمكن للزوج اختيارياً أن يتحمل جزء من المصاريف إذا ارتأي أنه يستطيع دفع هذه المصروفات.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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