مواعيد المدارس الخاصة واليابانية ورياض الأطفال خلال رمضان

أعلنت المدارس الخاصة، تعديل مواعيد الحضور والانصراف للطلاب خلال شهر رمضان الكريم 2024، ليتم تطبيقها بداية من الأسبوع المقبل، وبالتحديد الأحد المقبل.

أوضحت المدارس، أنه سيجري خروج الطلاب الساعة الواحدة ظهرا، حيث أرسلت بعض المدارس، رسائل على الهواتف المحمولة لأولياء الامور، بتعديل مواعيد الدراسة بالمدارس.

هل يؤثر تعديل المواعيد على خريطة المناهج؟

أشارت المدارس، إلى أن المواعيد الجديدة للحضور خلال رمضان، لن تؤثر على خطة توزيع الدروس والمناهج الدراسية في مارس وأبريل.

المدارس المصرية اليابانية

وفيما يتعلق بالمدارس المصرية اليابانية، أعلنت تعديل مواعيد الحضور لطلاب المرحلتين الابتدائية، ليصبح الحضور 7:45 صباحا، والانصراف الساعة 1:20 مساء.

أما مواعيد مرحلة رياض الأطفال، فسيكون موعد الحضور الساعة 7:45 صباحًا، على أن يكون موعد الانصراف الساعة 1:30 مساء.