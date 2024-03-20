6 نصائح لمواجهة التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.. تحذير من «صحة البحيرة»

وجهت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، عدة نصائح للمواطنين في ظل التقلبات الجوية وتأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات المقبلة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

نصائح صحة البحيرة للتعامل مع التقلبات الجوية

ووفق بيان مديرية الصحة بالبحيرة، جاءت النصائح على النحو الآتي:

- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة.

- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنباً لدخول الهواء المحمل بالأتربة إلى الشعب الهوائية.

- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

- شرب كمية كافية من المياه على السحور، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قِبل الطبيب قبل الفجر.

- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيداً لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.

يشار إلى أن محافظة البحيرة ستتعرض غدًا إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، إذ تصل سرعة الرياح إلى 32 كيلو متر في الساعة مع طقس غائم جزئيا وانخفاض في درجات الحرارة.