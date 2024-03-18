موعد انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية في البحيرة.. تستمر 11 يوما

تقيم مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة، ليالي رمضان الثقافية والفنية على مدار 11 يومًا متصلة، تبدأ في 10 رمضان حتى 20 من الشهر ذاته، على أنّ تقام الفعاليات على المسرح الروماني والحديقة بمكتبة دمنهور في تمام التاسعة مساءً، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

فاعليات ليالي رمضان في البحيرة

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنّ الأمسيات تضم العديد من الفعاليات المميزة، إذ تُقام يوميًا محاضرات وندوات دينية وتوعوية مختلفة إضافة إلى ورش الأشغال الفنية واليدوية للأطفال وورش الرسم والتلوين والرسم على الوجه والمسابقات الثقافية اليومية.

فنون شعبية وموسيقى عربية

وأشارت إلى أنّ الفاعليات تتضمن برنامج الأمسيات وعروض الإنشاد الديني والفنون الشعبية والموسيقى العربية، ويشارك هذا العام فرق فنية مركزية من عدة محافظات ومنها فرقة بورسعيد للفنون الشعبية وفرقة الفيوم للموسيقى العربية وفرقة الأنفوشي وأوبرا عربي وغيرها.

يذكر أن ليالي رمضان الثقافية والفنية تقام سنويا بمكتبة مصر العامة بدمنهور خلال شهر رمضان بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة لتقديم بعض الأنشطة والخدمات المجانية خلال شهر رمضان.