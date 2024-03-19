«الضابط» يكشف كواليس سرقة البنك في الكبير أوي 8.. ماذا حدث خلف الكاميرات؟

حكى الفنان أحمد سند الذي يؤدي دور الضابط في مسلسل الكبير أوي 8 كواليس المسلسل، ومشاهده مع الفنان أحمد مكي في دور حزلقوم خلال اقتحامه لبنك مع فريقه لسرقته وعملت الشرطة على محاصرة المكان فيما طلب حزلقوم منهم خضراوات ولحوما للطهي.

وذكر سند في تصريحات لـ«الوطن» أنه سبق وظهر في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي بدور ضابط أيضًا عندما قبض عليهم في مهرجان المزاريطة: «تواصل معايا المخرج المنفذ محمد خيري عشان أشارك معاهم كضيف شرف في الجزء 8 في دور الضابط في 10 مشاهد».

وذكر سند أن كواليس مسلسل الكبير أوي 8 طوال الوقت أجواء من البهجة والضحك سواء مع الفنان أحمد مكي أو كل فريق العمل: «كأننا قاعدين في البيت».

وأضاف أن هناك تعاونا مشتركا طوال الوقت من فريق العمل وإمكانية تبادل الحديث لإضافة أو تغيير بعض الجمل والإفيهات في المسلسل: «يعني مثلا فيه حاجات أنا مزودها وإحنا قاعدين هناك في الكواليس أنا وأستاذ مكي والمخرج أحمد الجندي».

وتابع : «يعني مثلا في حلقة النهاردة الـ9 قلت له للمخرج الجملة بتاعة مكي وهو بيطلب طلبات الأكل من الشرطة متطلبة أن أنا ارد عليها واقول له كذا زي مثلا عايزين كرنباية اقول مش عايزين شبت وبقدونس عشان التسبيكة فيرد ايوه حضرتكم ذواقة وهكذا في أكثر من مشهد».

وشرح سند أن هناك تعاونا طوال الوقت، وأن الفنان أحمد مكي شخص متفاهم جدًا ويحرص على مراجعة المشاهد قبل التصوير مع الجميع وتعديل الجمل بالاستعانة مع المخرج أحمد الجندي: «كأنك قاعدة في وسط ناس صحابك بقى من ميت سنة».