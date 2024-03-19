مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. حزلقوم يحول البنك إلى مطبخ

شهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من الأحداث التي جذبت الجمهور، بعد محاصرة الشرطة للبنك، وبداخله حزلقوم والرهائن.

حزلقوم يحول البنك إلى مطبخ

وخلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8، شعر طباظا بالجوع، وطلب من حزلقوم أن يطلب من الشرطة طعاما، ليرفض حزلقوم خوفا من أن وضع منوم لهم داخل الطعام ويتم القبض عليهم، ليقترح حزلقوم أن يطلب خضروات ولحوم، وتقوم السيدات بطهيه، وبالفعل طلب حزلقوم من الشرطة بوتجاز 5 شعلة، و5 كيلو طماطم، و5 كيلو بطاطس طبيخ، و5 كيلو بصل وكرنبة، أنبوبة غاز وأرز، و15 كيلو لحمة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريا على قناة ON يوميًا، في الساعة 6:05 مساءً، عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على القناة ذاتها الساعة 3 صباحا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 مساءً في اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».