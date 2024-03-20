أحلى وصفة محشي ورق عنب زي مدام عفاف في الكبير أوي 8.. ما سر الخلطة؟

خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، كان يتغزل «نفادي» بمحشي ورق العنب والكرنب الذي أعدته مدام عفاف في البنك، بعد أن طلب حزلقوم من الشرطة بعد أن حاصروا البنك أن يحضروا إليهم خضراوات وبوتاجاز، من أجل أن يطبخوا داخل البنك، لذا نستعرض أفضل وصفة لعمل ورق العنب.

طريقة عمل محشي ورق العنب

ورق العنب، من أكثر أنواع المحشي المفضلة لدى كثير من الناس خاصة خلال شهر رمضان المبارك، نظرا لمذاقه اللذيذ، إذ يتطلب طريقة تحضيره خطوات بسيطة:

½ كيلو أرز

ورق عنب

2 بصلة مفرومة

¾ كيلو عصير طماطم

2 ملعقة صلصة

2 كوب خضرة مفرومة (شبت وبقدونس وكزبرة)

3 ملاعق زبدة

3 ملاعق زيت

6 ملاعق دبس رمان

ملعقة زعتر

ملعقة ملح وفلفل

2 كوب ونصف مرقة

¼ كوب عصير ليمون

شرائح ليمون

مقادير اللحم:

3 ملاعق زيت

3 ملاعق زبدة

قطع لحم إنتركوت

رشة ملح وفلفل

رشة جوزة الطيب

شرائح طماطم

شرائح بصل

طريقة عمل محشي ورق العنب بالخطوات

في البداية يتم إضافة 3 ملاعق زبدة و3 ملاعق زيت.

إضافة البصل المفروم ويقلب على النار قليلًا.

يضاف عصير الطماطم و3 ملاعق دبس الرمان إلى البصل.

يضاف الملح والفلفل والزعتر والصلصة.

بعد ذلك إضافة الأرز والخضرة المفرومة إلى الخليط.

توضع الزبدة والزيت، وقطع اللحم في طاسة على النار وتقلب حتى يتغير لونها.

رش ملح وفلفل وجوزة الطيب.

إضافة شرائح من البصل والطماطم في طاجن فخار، ثم ترص قطع اللحم.

يحشى ورق العنب بالخلطة، ويرص فوق اللحم حتى يمتلئ الطاجن.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8، هو بطولة الفنان أحمد مكي، وشارك به عدد كبير من الفنانين من أبرزهم: رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.