موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم العاشر لشهر رمضان بالقاهرة والمحافظات

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الإفطار والسحور، ومواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 20 - 3 - 2024، الموافق العاشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

موعد الإفطار والسحور يوم الاربعاء 10 رمضان

وكشفت الهيئة، من خلال هذه المواقيت، عن عدد ساعات الصيام، وموعد أذان المغرب ليوم الأربعاء 10 رمضان 2024، مؤكدة أن عدد ساعات الصيام في ذلك اليوم تتراوح من 13 ساعة و35 دقيقة وبين 13 ساعة و30 دقيقة حسب الإقامة في المحافظة.

موعد أذان المغرب والفجر وفقا لهيئة المساحة

ووفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، يحين موعد أذان الفجر والمغرب، الأربعاء، عاشر أيام شهر رمضان المعظم، بالقاهرة وبعض المحافظات، كما يلي:

أولا: مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

المغرب: 6:07 دقيقة مساء.

العشاء: 7:24 دقيقة مساء.

سحور:2:12 دقيقة صباحا.

إمساك:4:12 دقيقة صباحا.

الفجر:4:32 دقيقة صباحا.

الظهر: 12:02 مساء.

العصر:3:30 مساء.

ثانيا: مواقيت الصلاة محافظة الإسكندرية

المغرب: 6:12 دقيقة مساء.

العشاء: 7:30 دقيقة مساء.

سحور:2:16 دقيقة صباحا.

إمساك:4:16 دقيقة صباحا.

الفجر:4:36 دقيقة صباحا.

الظهر:12:07 مساء.

العصر:3:35 مساء.

ثالثاً : مواقيت الصلاة في أسوان

المغرب: 6:00 دقيقة مساء.

العشاء: 7:13 دقيقة مساء.

سحور:2:10 دقيقة صباحا.

إمساك:4:10 دقيقة صباحا.

الفجر:4:30 دقيقة صباحا.

الظهر:11:56 ق مساء.

العصر:3:22 مساء.