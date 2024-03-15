موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم السادس من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم السادس لشهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، موضحة أن صلاة الفجر في القاهرة تكون الساعة 4:17 دقيقة وفي الإسكندرية الساعة 4:41 دقيقة، وفي طنطا تكون الساعة 4:37 دقيقة، وفي أسيوط الساعة 4:39 دقيقة وفي أسوان الساعة 4:34 دقيقة.

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات

وتُقدّم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة في جميع المحافظات، وفق ما أعلنت عنه الهيئة في تقرير رسمي لها.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- المغرب: 6:04 دقائق

- العشاء: 7:21 دقيقة

- السحور: 2:17 دقيقة

- الإمساك: 4:17 دقيقة

- الفجر: 4:37 دقيقة

- الشروق: 6:03 دقائق

- الظهر: 12:03 دقائق

- العصر: 3:29 دقيقة.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- المغرب: 6:09 دقائق

- العشاء: 7:27 دقيقة

- السحور: 2:21 دقيقة

- الإمساك: 4:21 دقيقة

- الفجر: 4:41 دقيقة

- الشروق: 6:09 دقائق

- الظهر: 12:09 دقائق

- العصر: 3:34 دقيقة.

مواقيت الصلاة في طنطا

- المغرب: 6:05 دقائق

- العشاء: 7:23 دقيقة

- السحور: 2:17 دقيقة

- الإمساك: 4:17 دقيقة

- الفجر: 4:37 دقيقة

- الشروق: 6:04 دقائق

- الظهر: 12:05 دقائق

- العصر: 3:30 دقيقة.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- المغرب: 6:05 دقائق

- العشاء: 7:20 دقيقة

- السحور: 2:14 دقيقة

- الإمساك: 4:19 دقيقة

- الفجر: 4:39 دقيقة

- الشروق: 6:03 دقائق

- الظهر: 12:04 دقائق

- العصر: 3:30 دقيقة.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

- المغرب: 5:58 دقائق

- العشاء: 7:11 دقيقة

- السحور: 2:14 دقيقة

- الإمساك: 4:14 دقيقة

- الفجر: 4:34 دقيقة

- الشروق: 5:56 دقائق

- الظهر: 11:57 دقائق

- العصر: 3:22 دقيقة.