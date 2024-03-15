موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم السادس من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات
كتب:
كريم روماني
09:30 م | الجمعة 15 مارس 2024
الصلاة- صورة أرشيفية
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم السادس لشهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، موضحة أن صلاة الفجر في القاهرة تكون الساعة 4:17 دقيقة وفي الإسكندرية الساعة 4:41 دقيقة، وفي طنطا تكون الساعة 4:37 دقيقة، وفي أسيوط الساعة 4:39 دقيقة وفي أسوان الساعة 4:34 دقيقة.
مواقيت الصلاة في جميع المحافظات
وتُقدّم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة في جميع المحافظات، وفق ما أعلنت عنه الهيئة في تقرير رسمي لها.
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
- المغرب: 6:04 دقائق
- العشاء: 7:21 دقيقة
- السحور: 2:17 دقيقة
- الإمساك: 4:17 دقيقة
- الفجر: 4:37 دقيقة
- الشروق: 6:03 دقائق
- الظهر: 12:03 دقائق
- العصر: 3:29 دقيقة.
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
- المغرب: 6:09 دقائق
- العشاء: 7:27 دقيقة
- السحور: 2:21 دقيقة
- الإمساك: 4:21 دقيقة
- الفجر: 4:41 دقيقة
- الشروق: 6:09 دقائق
- الظهر: 12:09 دقائق
- العصر: 3:34 دقيقة.
مواقيت الصلاة في طنطا
- المغرب: 6:05 دقائق
- العشاء: 7:23 دقيقة
- السحور: 2:17 دقيقة
- الإمساك: 4:17 دقيقة
- الفجر: 4:37 دقيقة
- الشروق: 6:04 دقائق
- الظهر: 12:05 دقائق
- العصر: 3:30 دقيقة.
مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط
- المغرب: 6:05 دقائق
- العشاء: 7:20 دقيقة
- السحور: 2:14 دقيقة
- الإمساك: 4:19 دقيقة
- الفجر: 4:39 دقيقة
- الشروق: 6:03 دقائق
- الظهر: 12:04 دقائق
- العصر: 3:30 دقيقة.
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
- المغرب: 5:58 دقائق
- العشاء: 7:11 دقيقة
- السحور: 2:14 دقيقة
- الإمساك: 4:14 دقيقة
- الفجر: 4:34 دقيقة
- الشروق: 5:56 دقائق
- الظهر: 11:57 دقائق
- العصر: 3:22 دقيقة.