يتحرى المصريون والمقيمون بمصر عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مصر بعد ساعات من معرفة موعد شهر رمضان 2024 في مصر، والذي سيكون غدا الاثنين 11 مارس، وسيكون عدد الساعات 14:14 ساعة، بحسب دار الإفتاء والإمساكية الصادر مؤخرا.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مصر

ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مدينة القاهرة بمصر 14:14 ساعة متواصلة من مطلع الشمس حتى غروبها بعد إعلان مفتي البلاد غدا الاثنين.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مصر وأقل ساعات صيام

وسيكون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مصر 14:14 ساعة، وتعد عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مصر متوسطة بالنسبة لمختلف الدول العربية فيما ستكون أقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام في دولة جزر القمر في مدينة موروني عاصمة البلاد، وجزر القمر هي دولة إفريقية تقع بعيدا عن إفريقيا قليلا قريبا من جنوب إفريقيا وهي دولة عبارة عن مجموعة من الجزر.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مصر

وبعد معرفة عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مصر 14:14 ساعة، فسنعرف أن دولة جزر القمر الأقصر عربيا في ساعات الصيام فيما تكون دولة المغرب الأطول في ساعات الصيام وسيكون رمضان في المغرب الثلاثاء أما مصر فسيكون رمضان بها الاثنين غدا مع معظم الدول العربية.