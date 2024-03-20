يواصل الفنان أحمد مكي، خلال مسلسل الكبير أوي 8 القيام بمغامرات وأحداث جديدة داخل البنك بعد انفجار أنبوبة البوتوجاز أثناء هجوم الشرطة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 10

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 10 في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام 3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8

شهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8، أحداثا مثيرة منها هجوم الشرطة على بنك وفرض حزلقوم مطالب غريبة وهي خضار ولحمة وبوتاجاز لعمل أكل للرهائن بعد خوفه من طلب طعام جاهز حتى لا تضع فيه الشرطة منوما، ومن ناحية أخرى ظل جوني يبحث عن الموظف الذي يحتفظ بمفتاح الخزنة.