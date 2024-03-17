محافظ بورسعيد يوجه أئمة المساجد بتطوير أسلوب الخطاب الديني

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عددا من أئمة المساجد بالمحافظة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع مشايخ وأئمة المساجد، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

وقدم المحافظ، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد الشهر المبارك على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

محافظ بورسعيد يكرم أئمة المساجد

وقال: «أتشرف بوجودي مع الدعاة ومعمرين مساجد الله، مؤكداً الدور الهام لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التي تعمل في كافة الاتجاهات، لافتا إلى أهمية تقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، وتقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة».

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته لما لمسه من وعى وثقافة وعلم لدى أئمة مساجد بورسعيد، خلال أداءه صلوات التراويح منذ بداية شهر رمضان المعظم، لافتا إلى أن للأئمة دور كبير في ربط المصليين بالمساجد، من خلال قوته العلمية والدينية والثقافية وقدرته على إيصال المعلومة للمصليين بأسلوب حسن وسلس.

تطوير أسلوب الخطاب الديني

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لأئمة ومشايخ محافظة بورسعيد، كما حثهم على مواصلة الاجتهاد والعلم و تطوير أسلوب الخطاب الديني، مشيرا إلى أنه يتم عقد اجتماع أسبوعي لتكريم المتميزين من أئمة المساجد ببورسعيد.

جوائز المسابقة الرمضانية الدينية

وأكد المحافظ أنه سيتم توزيع جوائز المسابقة الرمضانية الدينية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، حتى يتسنى للأبناء من حفظة القرآن الذهاب للمساجد باستمرار خلال الشهر المبارك.

وأشار محافظ بورسعيد إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، ومتابعة سير العمل في مديرية أوقاف بورسعيد وتقديم الدعم الكامل انطلاقاً من أهمية دور أئمة المساجد الكبير، وتقديرا لجهودهم المتواصلة في العمل الديني والتوعوي.

تقدم الدكتور جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، بالشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته ودعمه المستمر لأوقاف بورسعيد سواء الدعم المادي أو المعنوي، مؤكدا أن محافظ بورسعيد حريص دائما على زيارة معظم المساجد، ويسعى دائما لمعرفة أحوال المواطنين والعاملين في مختلف الجهات.

وجه أئمة المساجد الشكر لمحافظ بورسعيد على عقد اللقاءات المثمرة بشكل مستمر وتبادل الآراء في العديد من الموضوعات المجتمعية وتقديم الدعم، كما حرص المحافظ على عقد حلقة نقاشية مع الأئمة لمعرفة آرائهم حول التطوير الذي تشهده بورسعيد وتطلعاتهم نحو مزيد من التنمية.