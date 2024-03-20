أحداث مثيرة وشيقة ينتظرها الكثير من متابعي مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني وصلاح عبدالله، بعدما شهدت الحلقة 9، كواليس خطفت أنظار الكثيرين حينما وقع الفنان صلاح عبد الله في دائرة الشكوك من قبل زوجته إذ تقابل مع سيدة في أحد الكافيهات، وفي هذا الإطار يبحث المتابعون عن موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc بدراما رمضان 2024.

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل عتبات البهجة

ينتظر الكثير من متابعي مسلسل عتبات البهجة عرض الحلقة 10 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc برمضان 2024 في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.

الحلقة 9 مسلسل عتبات البهجة

وخلال عرض الحلقة 9 التي شهدت تواصل جميلة حفيدة الفنان يحيى الفخراني مع صديق شقيقه والذي يجلس شقيقها «عمر» في منزله، لكي تتحدث معه، ولكن شقيقها استقبلها بحالة من الفتور دون قبولها في هذا الموقف، ولكنه وافق لها على الدخول.

لكن الحوار لم يستمر بينهما إلا بضع دقائق بعد أن حذرها من التواصل مرة أخرى مع أحد الشباب الذي ظهر في صور معها على هاتفها الشخصي لترحل جميلة سريعًا من هذا المكان، دون أن تصنع شيئا جديدا أو تقنع شقيقها بالعودة للمنزل مرة أخرى.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم؛ أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.