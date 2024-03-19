مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. سماء إبراهيم تشك في صلاح عبدالله

شهدت الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة أحداثا مهمة، حيث قابل عرفان (صلاح عبدالله)، وهو أحد الأصدقاء المقربين للفنان يحيى الفخراني، فتاة كانت يعرفها منذ فترة طويلة، لكنهما لم يتقابلا منذ سنوات عديدة، وخرجا سويًا، وبعد أن انتهى من سهرته وعاد لمنزله قابلته زوجته عالية (سماء إبراهيم)، لتزيد الشكوك بينهما في مسلسل عتبات البهجة حلقة 9.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9

وعبرت زوجة «عرفان» عن شكها واستعانت بصديقتها لمساعدتها في كشف السر، وهو ما ظهر في الحلقة السابقة من المسلسل، وفي أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9 بدأ الشك في زوجها يتزايد بسبب تأخره أكثر من مرة خارج المنزل لساعات طويلة.

شكوك سماء إبراهيم في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9

وقامت عالية بتتبع هاتف زوجها الفنان صلاح عبدالله للتأكد من شكوكها حول دخوله في علاقة حب جديدة مع إحدى الفتيات، وبعد شكها به تعرفت على المكان الذي يتواجد به، لتذهب إليه وتسأله عن سبب تواجده في هذا المكان.

ودار حوار بين الزوجين، حيث أخبرها في وقت سابق عن تواجده في منطقة مصر الجديدة، ولم يخبرها عن التواجد في هذا المكان، ليقع خلاف بينهما بسبب مراقبتها له.

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة حول «بهجت الأنصاري» الذي يعيش رفقة أحفاده، والعمل من بطولة يحيى الفخراني وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، ويوسف عثمان، وهنادي مهنا.