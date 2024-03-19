مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. عمر يتعرض لأزمة جديدة بسبب «الدارك ويب»

يرتبط اسم مواقع الدارك ويب بالأمور المشبوهة غير القانونية، والتي قد تعرض صاحبها لمشكلات عديدة كاختراق جهازه وسرقة بياناته ومعلوماته الشخصية دون علمه، ويقرر عمر حفيد يحيى الفخراني دخول هذا المجال، لنشهد في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9 ما سيتعرض له جراء تلك الخطوة.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9

وعلى الرغم من إدراك عمر حفيد الفنان يحيى الفخراني، ويجسد دوره الفنان خالد شباط، لمخاطر مواقع الدارك ويب والآثار والمشكلات التي قد يتعرض لها الأشخاص جراء دخول هذا المجال إلا أنه وافق على العمل فيه بمشاركة صديقه فريد.

مواعيد عرض مسلسل «عتبات البهجة»

ويعرض مسلسل عتبات البهجة في تمام الساعة 6:15 مساء، عبر شاشة قنوات DMC، وأيضًا عبر منصة Watch it ويعاد مرتين، الأولى في الساعة 12 مساءً بينما الثانية في تمام الساعة 5 صباحًا يوميًا.

ويأتي مسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة، واللذان يجتعمان مرة أخرى في عمل مشترك بعد مسلسل «يرتبى في عزو» الذي عُرض عام 2007، وأحدث ملايين المشاهدات وارتبط في أذهان كل الجمهور حتى وقتنا الحالي.

مسلسل عتبات البهجة

ويعد مسلسل عتبات البهجة من إنتاج شركة العدل جروب، تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار.

ويشارك في هذا العمل كلا من جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.