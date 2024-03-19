تتوالى الأحداث ولا يشهد الجد بهجت الأنصاري، الذي يجسد شخصيته الفنان يحيى الفخراني، يوم واحد راحة، إما بسبب أحفاده أو جيرانه أو عمله في السنتر الذي يشكل عبئا كبيرا عليه بسبب السياسات الخاطئة التي يتبعها، إذ يجد بهجت أنّ الطلاب يعانون مشكلات أخلاقية وسوء تصرف في التعامل بينهم، خاصة بعد تعرض أحد الطلاب لنوبات صرع جراء تنمر زملائه عليه.

ويفكر «بهجت» في إصلاح وتحسين أخلاق الطلاب، ليقرر الاجتماع بعبد البديع مدرس الكيمياء ويتحدث معه عن أهمية دوره التربوي كمعلم وليس التعليمي فقط، وتوجيه نصائح للطلاب حول كيفية التعامل فيما بينهم، ليرفض الأخير الطلبات لأسباب مادية، ويرى أنّ التحدث مع الطلاب عن الأخلاق والتربية سيجعلهم يتركوه ويبحثون عن بديل، لكنه طلب من «بهجت» القيام بهذا الأمر بدلا عنه، فهل يتحدث بهجت مع الطلاب عن هذا الأمر؟.

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc الحلقة 9

ويعرض مسلسل عتبات البهجة في تمام الساعة 6:15 مساء عبر شاشة قنوات DMC، وأيضًا عبر منصة Watch it ويعاد مرتين، الأولى في الساعة 12 مساءً بينما الثانية في تمام الساعة 5 صباحًا يوميًا.

فريق عمل مسلسل «عتبات البهجة»

ويأتي مسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب، تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار.

ويشارك في بطولة العمل، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.