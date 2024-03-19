ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. حوار يحيى الفخراني مع الطلاب

شهد مسلسل عتبات البهجة العديد من الأحداث المثيرة، وتطورات كبيرة في علاقة أحفاد الفنانة يحيى الفخراني «بهجت» مع بعضهم البعض، لذا تتناول هذه السطور ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9 على شاشة «دي أم سي».

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9

تواصلت جميلة حفيدة الفنان يحيى الفخراني مع صديق شقيقه والذي يجلس شقيقها «عمر» في منزله، لكي تتحدث معه، ولكن شقيقها استقبلها بحالة من الفتور دون قبولها في هذا الموقف، ولكنه وافق لها على الدخول.

لكن الحوار لم يستمر بينهما إلا بضع الدقائق بعد أن حذرها من التواصل مرة أخرى مع أحد الشباب الذي ظهر في صور معها على هاتفها الشخصي، لترحل جميلة سريعًا من هذا المكان، دون أن تصنع شئ جديد أو تقنع شقيقها بالعودة للمنزل مرة أخرى.

حوار مع الطلاب في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9

وضمن ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9، تحدث الفنان يحيى الفخراني مع طلاب سنتر الدروس الخصوصية، بعد أن تعرض خلال الحلقات السابقة بالعديد من المواقف السيئة وتعامل الطلاب بشكل سيء مع بعضهم البعض، وبعض حالات التنمر والذي وصلت في بعض الحالات إلى حد حدوث نوبة من الصرع.

وتحدث يحيى الفخراني «بهجت» مع بعض الطلاب عن السلوكيات الجيدة التي يجب أن يتحلوا بها، وطلب منهم الابتعاد عن السلوكيات والتصرف بشكل جيد، وأن يكونون قدوة حسنة في المجتمع، لكنه تعرض لعدد من المناقشات مع الطلاب، ورفض بعضهم كل ما قاله بهجت، وأخذ بعض من الطلاب هذه النصائح على أنه يريد منهم ترك سنتر الدروس الخصوصية، وليشكرهم بهجت على الاستماع.

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة حول «بهجت الأنصاري» الذي يعيش رفقة أحفاده، والعمل من بطولة يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، ويوسف عثمان، وهنادي مهنا.